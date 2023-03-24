Depremzede vatandaşlar hac kayıt hakkını 2024'e erteleyebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hacı adaylarının durumu ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla duyurdu. Erbaş mesajında, “2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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