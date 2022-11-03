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Depremzede vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi

Depremzede vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi
Depremzede vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020'de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan mahalle evleri ve ahırların yerine yenileri yapıldı. TOKİ'nin Özpınar Mahallesinde yaptığı konutlar ve ahırlar hak sahiplerine teslim edildi.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, Hoy kentinde geçen 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar'da 8 kişi, Gelenler Mahallesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından TOKİ tarafından geçen yıl yapımına başlanan 75 konut ve 16 ahır hak sahiplerine teslim edildi.

Harun Aksu

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