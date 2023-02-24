Depremzede yaşlı kadın Bakan Koca'nın boynuna sarılıp teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında yanına gelen bir depremzede kadın hem dua etti, hem de Bakan Koca'yı yakından gördüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Yaşlı kadın, Bakan Koca'ya depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek acısını paylaştı. Koca'da teselli ederek bol bol dua etmesini isteyerek “Bu afeti hep bir birlikte aşacağız” dedi.

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