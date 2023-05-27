Depremzede yetiştiricilere karşılıksız 43 bin 618 hayvanın dağıtımı başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde birçok hayvancının küçükbaş hayvanı da telef oldu. Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerde hayvanları telef olan üreticiler için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Kahramanmaraş Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde bugün yapılan programla, küçükbaş hayvanları telef olan üreticilere hayvanları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla teslim edilmeye başlandı.

"Bedelsiz olarak yerine koyacağız"

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanımız bir söz vermişti, 'Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak, bedelsiz olarak yerine koyacağız' demişti. Bizler sözümüzü yerde bırakmayız biliyorsunuz. Sizleri üretimden mahrum bırakmamak için hemen işe koyulduk, bugün burada bu nedenle karşınızdayız Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan kararname çerçevesinde çiftçilerimizin telef olanhayvanlarını, Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden sağladığımız aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılayacağız inşallah. Bunun için telef olan hayvanların TÜRKVET sistemine kaydının bulunması ve il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerimizin telef olan hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor" dedi.

43 bin 618 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak

Hayvan dağıtımlarını, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olanlardan başlamak üzere, tüm depremzede yapılacağını aktaran Bakan Kirişci, "Bu minvalde, ilk etapta küçükbaş hayvanlar teslim edilecek ve süreç içerisinde de diğer hayvanların teslimini gerçekleştireceğiz. Şunu da hatırlatmak isterim. Bölgede hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu ayni destekten yararlanan yetiştiricilerimizin, teslim aldıkları hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında sahip değişikliği mümkün olmayacağını bilmenizi isterim. Aksi takdirde hayvan bedeli geri alınacak. Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar, mirasçılarına verilecek. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli olacak. Bu çerçevede Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ve Sivas ili Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın ayni dağıtımı için gerekli olan 341 milyon TL bütçe İl Tarım Müdürlüklerimizin hesaplarına 26 Mayıs dün itibarıyla aktarılmaya başlandı. Yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 15 bin 342 küçükbaş hayvan dağıtılacak

Bugün de Kahramanmaraş'ta depremden dolayı telef olan küçükbaş hayvan dağıtımı vesilesiyle olduklarına değinen Kirişçi, "Bildiğiniz gibi depremin ilk günlerinde telef olan hayvanların ayni olarak yetiştiricilerimize vereceğimize söz verdik. Şimdi verdiğimiz sözü yerine getirmek için buradayız. Afetten etkilenen diğer 10 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da hayvancılığın sürdürülebilirliği bizim için önem arz ediyor. Onun için depremin yaralarını kırsalda ne kadar hızlı sarabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta dağıtımını başlayacağımız 15 bin 342 küçükbaşın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı ve bereketli olsun. Bu küçükbaşlar inşallah 2'şer 3'er kuzulayarak bölgede sektörün canlanmasına ve kuvvetlenmesine vesile olur" şeklinde konuştu.

"Devletimiz ilk günden itibaren yanımızda"

Hayvanlarını teslim alanlardan yetiştiri Ferhat Balbars, “6 Şubat depremlerinde hayvanlarımız göçük altında kaldı. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bir başka üretici Musap Balbars ise, “Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İlk günümüzden bu yana yanımızdalar. 29 hayvanım telef olmuştu ve 29 hayvanımı eksiksiz verdiler” diye kaydetti.

Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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