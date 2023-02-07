Depremzedeler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlanmıştı. Yaralılar, ilk etapta ağırlık durumlarına göre İstanbul Avrupa Yakası'ndaki farklı hastanelere nakledilmişti. 2'si çocuk 9'u yetişkin olmak üzere toplamda 11 depremzedenin hastanede tedavileri devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzede yakını ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Güldem Turan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, depremzedelerin takip ve tedavilerinin devam ettiğini belirtti ve, “Kapasitemiz var, daha da hasta kabulünü sağlayabiliriz” dedi.

“Kapasitemiz var, daha da hasta kabulünü sağlayabiliriz”

Çok büyük bir olay yaşanıldığını belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Güldem Turan, “Bizim hastanemize deprem bölgesinden 11 tane ağır hasta getirildi. İstanbul'a sevk edilen en ağır hastalar bizde şu anda. Bu 11 hastamızdan 2 tanesi çocuk, 9 tanesi yetişkin. Takip ve tedavilerine devam ediyoruz. Kapasitemiz var, daha da hasta kabulünü sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.

“Babası ve küçük kardeşi şu anda Ankara'da hastanedeler”

Aile dostu olduklarını belirten hasta yakını Hüseyin Uslu, “Yakınımız ailesiyle beraber Adıyaman'da depremin altında kaldı. Kendisini uçak ambulansla beraber buraya sevkini gerçekleştirdiler. Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hocalarımızla konuştuk, çok şükür hayati bir sıkıntısı bulunmamakta ama enkazın beline düşmesi nedeniyle operasyona devam ediliyor. İnşallah durumu iyi olacak. Bütün ailesiyle beraber enkaz altında kaldılar. Babası ve küçük kardeşi şu anda Ankara'da hastanedeler, onların sevkini biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Ailenin geri kalanının hala enkaz altında olduğu bilgisi maalesef elimizde”

Kendilerine nasıl ulaştıklarını da anlatan hasta yakını Uslu, “Ailesinin geri kalan üyeleriyle alakalı bir bilgi sahibi değiliz. Bilinci yerinde ve biraz üzgün. Şok etkisi hala devam etmekte. Apartmanın 2'nci katında oturuyorlardı. Kardeşiyle beraber enkazın içinde kalmışlar. Babası bize arayarak ulaştı. ‘Buraya bir kepçe gönderir misiniz, çocuğumun buradan kurtulması için bir kepçelik işi var' diye feryat etti. Akabinde biz 112'yle ve diğer yetkili birimlerle iletişime geçtik ancak onlar kendi imkanlarıyla, oradaki eş dost vasıtasıyla molozları kaldırarak çocukları oradan çıkarttılar. Ama ailenin geri kalanının hala enkaz altında olduğu bilgisi maalesef elimizde. Kardeşimiz Vahit daha 18 yaşından küçük” dedi.

Hasibe Karadağ - Alperen Baran Metecan

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