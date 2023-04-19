Depremzedeler bayram için memleketlerine dönüyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar başta İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan yakınlarının yakınına yerleşti. Ramazan'ı da yakınlarının yanında geçiren depremzedeler bayramın yaklaşmasıyla birlikte acının yaşandığı memleketlerine dönmeye başladı. İstanbul Havalimanı'na gelen acılı aileler buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Sarsıntının ardından 2.5 ay geçerken, depremde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen kızları ve iki torununun mezarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gideceklerini söyleyen Ali Altıntaş, "Çocuklarımızın mezarını ziyaret edip, bayramdan önce dua etmek için gidiyoruz. Kızımı ve torunlarımı depremde kaybettik. Depremden sonra kendi çabamızla oraya ulaşmıştık. Şimdi de bayramı orada geçireceğiz. İçimiz yanıyor. Eşim ve en ufak kızımla gidiyoruz. En büyük kızım gitti. Sadece ufak kızım kaldı. Bizlerin ne olacağını Allah bilir" dedi.

"Enkaz altında kalan ailemi ellerimle çıkardım"

Fatma Altıntaş isimli depremzede ise, "Depremin ardından enkaz altında kalan ailemi ellerimle çıkardım. Benim yavrularım iki gün kaldı afetin altında. Kızımla bayramlaşmaya mezarına gidiyoruz. Burada duramadım, kızımın mezarına gidiyorum. Torunlarımdan büyüğü 16, küçüğü 6 yaşındaydı. Yavrum evini 4 senede almıştı" dedi.

Depremde kaybettiği oğlu ve iki torununun yasını tutan Servet Çakmak isimli vatandaş ise İstanbul'da kızının yanında kaldığını söyleyerek, "Çocuklarımın toprağına gidiyorum. Ev yok bark yok. Toprağını görmeye gidiyorum. Kuzularım orada kaldı. Sonra geri döneceğim buraya. Ne yapalım? Allah herkese sağlık versin. Gelin bir yerde, kalan çocuğu bir yerde; her birisi bir yerde kaldı" dedi.

Başka bir Malatyalı depremzede olan İbrahim Erdem de büyük hasarlarının olduğunu söyleyerek "Deprem bizler için sıkıntılı oldu. Buraya çalışmaya geldim. Bayramda ailemi görmek için gidiyorum. Birkaç gün kalacağız ve tekrar çalışmaya geleceğiz. Hayat devam ediyor ve devam ettirmek zorundayız. Memleketimize tekrar devam etmek zorundayız. Herkesin gelip devam etmesini isterim. Herkes çalışma hayatını kursun. Devletimiz güçlüdür, yaralarımız sarılır. Devletimize, milletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuncer Cengiz

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