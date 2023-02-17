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Depremzedeler çadır kentte saf tuttu

Depremzedeler çadır kentte saf tuttu
Depremzedeler çadır kentte saf tuttu

Adıyaman’da depremzedeler çadır kentte saf tutarak, Miraç Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Depremzedeler çadır kentte saf tuttu - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden zarar gören Adıyaman'da vatandaşlar, çadır kentte saf tutarak Miraç Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Çadır kent içerisindeki boş bir alanda toplanan vatandaşlar, ellerini açıp Bursa İl Müftülüğünde görevli din görevlilerinin duasına eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da namaza durarak dua etti.

İbrahim Halil Aslan - Şinasi İnan

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