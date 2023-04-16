Depremzedeler, diğer depremzedeler için ekmek pişiriyor

Uzunbağ Mahallesinde kadınlar, depremzedeler için tandırlarda pişirdikleri ekmekleri hayırseverlerin un desteği ile depremzedelere ücretsiz dağıtıyor. Kadınlar 55 gündür günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçip ekmek pişiriyor. Ekmek yapan kadın İpek Çiçek, "Biz burada hep birlikte depremzede arkadaşlar için ekmek yapıp dağıtıyoruz. Bizde depremzedeyiz ama arkadaşlar ile yardımseverlerden gelen un ve ihtiyaç sahibi insanlar için ekmek yapıyoruz. Deprem günü çok kötü şeyler yaşadık ama bize un geldiği sürece ihtiyaç sahipleri depremzedeler için ekmek yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Samet Uslu, "Arama kurutma faaliyetleri bittikten sonra arkadaşlar ile birlikte böyle bir karar aldık. Maddi durumu kötü olan insanların ekmeği ulaşması çok zor oluyor bizde bunun için kısmen yetişebildiğimiz yere yaptığımız ekmekleri götürüyoruz. Gelen destekler ile burada kadınlar ekmeği yapıyor bizde ekmekleri dağıtıyoruz" diye konuştu.

Filiz Genç ise "Burada ekmeği yapıp poşetleyip dağıtıyoruz. Odunları biz kendi imkanlarımızla toplayıp tandır için kullanıyoruz. Un geldiği sürece biz bunu devam ettireceğiz" dedi.

Alican Gümüş



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