Depremzedeler el ürünlerini sergiledi

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan depremzede vatandaşlar için, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü tarafından seramik boyama kursu açıldı. Yaklaşık 20 gün süren kursa katılan depremzede kursiyerler yaptıkları ürünleri düzenledikleri bir sergi ile satışa sundu. Nevşehir Yurt Müdürlüğünde düzenlenen kursa katılan Emine Demir, “Ramazan ayımız çok güzel geçti. Bu tür aktivite yaparak bizleri güzel misafir ettiler. Bizlerde kurslarda seramik ürünleri boyadık, vernikledik. Hocamızın gösterdiği şekilde bu eserleri ortaya çıkartmaya çalıştık” şeklinde konuştu. Depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden Nevşehir'e gelen ve KYK yurtlarında kalan depremzede Serap Ayoğlu da, "Burada boş vakitlerimizi değerlendirmemiz için bu kursu açtılar. Burada tepsiler, vazolar yaptık. Yaptığımız eserleri de burada sergiliyoruz. Yaptığımız bu eserler satışa da sunulacak” dedi.

Nevşehir'in coğrafi konumu nedneiyle binlerce depremzedeye ev sahipliğini söyleyen Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, "Deprem bölgesine yakın olmamızdan dolayı ilimize çok sayıda depremzede vatandaşımız geldi. Bizler de depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarımızı depremzede vatandaşlarımız için tahsis ettik. Normalleşme ile birlikte yurtlarımızda kalan depremzede vatandaşlarımızın sayıları azaldı. Fakat kalan vatandaşlarımız ile birlikte daha güzel vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına sosyal, kültürel ve sportif bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bu gün de depremzede vatandaşlarımızın katıldığı çeşitli atölyelerde kendilerinin yaptığı ürünlerin sergilendiği serginin açılışını yapıyoruz. Kendilerinin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Bu vesile ile moral ve motivasyonlarının yükseldiğini ve rahatladıklarını gördük” ifadelerini kullandı.

Asım Çapacı

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