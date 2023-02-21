Depremzedeler için aracını satışa çıkardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren Muhammet Şensöz, Kahramanmaraş depreminde zarar gören depremzedelere konteynır alabilmek için 1992 model arabasını satışa çıkardı. 11 ili etkileyen büyük bir yıkımın gerçekleştiği depremde Sındırgı halkı deprem bölgesinde yaraları sarabilmek için gün geçtikçe yardım kampanyaları artarak devam ediyor.

Sındırgı Belediyesinde çalışan Muhammet Şensöz deprem bölgesindeki vatandaşları Sındırgıya tahliye etmek için Hataya gitti. Şensöz, Deprem bölgesine gittiğinde orada ki yaşananları canlı canlı görmenin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Sındırgı'ya döndüğünde ise 1990 model aracını depremzede vatandaşlar için satıp gelen gelir ile depremzedelere yardım için bağışlamaya karar verdi.

Muhammet Şensöz'ün eşi Yasemin Şensöz aracını ailesiyle 17 yıllık birikimleriyle aldıklarını ve depremzedelere bir nebze faydalarının olmak istediklerini anlattı.

Aracını sattıktan sonra gelen gelir ile depremzedelere konteynır ev alacağını ifade eden Şensöz, “Ben belediye personeliyim. Depremin ilk gününden bu güne deprem çadırında görev aldık. Daha sonrasın da Hataya erzak götürmek için görevlendirildim. Oraya gittiğimde mahşer yerini görmüş gibi oldum orada gördüklerim, yaşadıklarım beni çok etkiledi. Bu bölgeden tahliyesini sağladığımız aileler beni derinden etkiledi. Buraya geldiğimde de eşimle, oğlumla görüşüp kendi şahsi arabamızı satalım bunu depremzedelere bağışlayalım. İlçemizde başlatılan proje dahilinde Sındırgı evleri konteyner kentine bizimde katkımız olsun diye aracımızı satılığa çıkardık. En azından bizim başımızı sokacak bir evimiz var bizim aracımız oradakilere bir nebze nefes olacaksa ne mutlu bize, geçmiş olsun“ dedi.

Depremzedeler için arabasını feda eden Şensöz, “En azından bizim başımızı sokacak bir evimiz var bizim aracımız oradakilere bir nebze nefes olacaksa ne mutlu bize” diyerek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Otomobil 60 bin TL'ye alıcı bekliyor.

Murat Seyman



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