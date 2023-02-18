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Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası ilgi görüyor

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası ilgi görüyor
Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası ilgi görüyor

Zonguldak Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Zonguldak Belediyesi tarafından şehre gelen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Kültür Merkezinde kumanya, temizlik maddesi, bebek bezleri ve oyuncaklar vatandaşlar tarafından toplanıyor. Toplanan malzemeler titizlikle ayrılarak depremzedelerin hizmetine sunuluyor. Belediye Kültür Merkezinde başlatılan bu anlamlı projeye vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan toplanan malzemeleri depremzedeler kendileri gelerek ihtiyacı kadar alıyor. Kültür merkezine gelemeyen depremzedelere ise belediye ekipleri ulaştırıyor. Yapılan bu anlamlı proje vatandaşlardan büyük topladı.

Emre Can Bayram

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