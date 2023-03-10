Depremzedeler için Batman ‘tek ses, tek yürek' oldu

Batman Valiliği öncülüğünde "Tek ses, tek yürek'' sloganıyla Atatürk Park'ta düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Batman Vali Yardımcısı Kadir Kılıç yaptığı konuşmada, “Valiliğimiz uhdesinde belediyelerimizin katkısıyla valimiz ve eşi hanımefendinin riyasetinde ülkemizde yaşanan elim afet nedeniyle yaraların sarılması noktasında katkıda bulunmak amacıyla hem kamu kurumlarımız hem STK'larımız hem Batman'ımızın yüce gönüllü insanları, hayırseverleri, vatandaşlarımızla el ele vererek inşallah güzel bir organizasyon sağlayıp, kardeşlerimize deprem bölgelerine yardım ulaştırma amacıyla üç gün sürecek panayır ve bir dizi etkinlikten oluşan iyilik buluşmamızı inşallah bugün açılışını yaparak başlatıyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerimizden de inşallah yoğun ilgi ve destek bekliyorum. Bu süreci yönetebilmeyi el ele, yürek yüreğe, omuz omuza vererek bu zor günleri de aşabilmeyi inşallah hep beraber göreceğiz. Şimdiden katkı sunacak veya katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizin gelirleri, burada toplanacak olanlar ve tabii bir takım ayni yardımlara da açığız, aynı zamanda bunu da tekrardan izah etmek istiyorum. Yani sadece bir alım şeklinde değil, toplanan hem nakdi yardımlar hem ayni yardımların deprem bölgelerine AFAD başkanlığımız koordinasyonunda ulaşması yönünde çalışma yürütüyoruz. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Bütün hemşerilerimi az çok demeden bu beş liradan veya beş bin liradan, on bin liradan ne çıkar demeden herkesi bu etkinliğe, bu iyilik hareketimize davet ediyoruz. Çok kıymetli bu örneği birkaç defa anlattım, bir defa daha sizin aracılığınızla anlatayım. Depremin ilk anlarında vakfımıza bir vatandaşımız, bir kardeşimiz bir kuru ekmek alıp, içerisine bir not yazarak getirip bağışlamıştı. Notta şu yazıyordu; 'Elimden gelen bu kadar hakkınızı helal edin' diye. Emin olun onların sayesinde, o yüce gönüllülerin sayesinde bu zor günler aşılacak. O yüzden az çok demeden herkesi katılım sağlamaya davet ediyorum” dedi.

“Hep birlikte bu afetin izlerini atlatacağız”

“Tek ses tek yürek” diyerek bu zorlu günlerin aşılacağına yürekten inandıklarını belirten Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp ise, “Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan bu felaketin izlerini silmek, yaralarını sarmak için birlik içinde birbirimize dayanak olarak, el ele vererek, kenetlenerek, 'tek ses tek yürek' diyerek bu zorlu günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Afetzedelerimizin umutla uzanan ellerini her zaman Batman olarak tutmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki hepimizin malumu ki acılar paylaşıldıkça ve iyilikle, merhametle hafifletilir. Ben de sizin aracılığınızla huzurlarınızda kadirşinas Batman halkına en kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Esnafıyla, kurumlarıyla, STK'larıyla, iş insanlarıyla bu iyilik hareketimize öyle yoğun bir ilgi gösterdiler ki hepsine gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah ülkece, milletçe bu zorlu günleri birlik ve beraber olmanın verdiği güçle hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte bu felaketin izlerini silip iyileşeceğiz inşallah. Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Özel İdaresi yetkililerinin yanı sıra Batman'da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, dernek, vakıf, iş adamları, esnaf ve vatandaşlar katılım sağladı.

Osman Arslan

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