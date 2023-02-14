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Depremzedeler için gönderilen monttan pasaport çıktı

Depremzedeler için gönderilen monttan pasaport çıktı
Depremzedeler için gönderilen monttan pasaport çıktı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine Erzurum'un Horasan ilçesinden depremzedeler için gönderilen yardım kolilerinden birinin içindeki monttan pasaport çıktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 şubat 2023 tarihinde saat 04:17 sularında meydana gelen deprem sonrası için o hal ilan edilmiş ve ülkenin dört bir yanından 10 il için yardımlar gönderilmeye başlandı. Günlerdir devam eden yardımlar arasında çeşitli değerli eşyaların yanında pasaport çıktı. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün hazırladıkları koliler içinde bir pasaport bulduğunu ilgili birimlere teslim ettiğini söyledi. Ücün, "Deprem sonrası bize gönderilen yardım kolilerini hazırlayıp köylere gönderiyoruz. Çalıştığımız bölgede bir monttan bir pasaport çıktı. Pasaportu sahibine kargoyla tekrar göndereceğiz" dedi.

Serdar Gükçe
 

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