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Depremzedeler için Haaland'ın da imzalı forması satışa çıkıyor

Depremzedeler için Haaland'ın da imzalı forması satışa çıkıyor
Depremzedeler için Haaland'ın da imzalı forması satışa çıkıyor

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya dünya futbolunun yıldızları destek vermeye devam ediyor.

Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Ronaldo, Dybala ve Bonucci, Morata, Griezmann, Harry Kane ve Kulsevski'nin ardından Erling Haaland'dan da destek geldi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan ve Emre Can'a çok teşekkürler. Kampanyamıza destek olmak istiyorlar. Erling Haaland'ın adını verdiler. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, depremzedelere yardım için bağışlanacak" dedi.

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