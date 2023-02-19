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Depremzedeler için hayırseverler altınını bozdurdu, kumbarasını bağışladı

Depremzedeler için hayırseverler altınını bozdurdu, kumbarasını bağışladı
Depremzedeler için hayırseverler altınını bozdurdu, kumbarasını bağışladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hayırsever vatandaş ve iki okul öğrencisi harçlıklarını depremzedelere gönderdi.

İlçenin Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan hayırsever bir vatandaş, elinde bulunan altınını mahalle Muhtarı Recep Kabuk'a verdi. Bozdurup parasını depremzedelere vermesini rica etti. Aynı mahallede bulunan iki okul öğrencisi kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarını muhtara vererek depremzede kardeşlerine ulaştırmalarını istedi.

Muhtar Recep Kabuk, altınını teslim eden komşusuna güvendiği için teşekkür ederek, “Çocukların ve komşumun yardımlarını Sosyal Yardımlaşma merkezimize teslim ettim. Bana güvenip verilenleri yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremzedelere elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın” dedi.

Gülcan Çolak

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