Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın

Olay, Millet Bahçesi içerisinde bulunan Çadırkentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı. Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundu.

Alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçradı. Ekipler, diğer çadırlara alevlerin ulaşmaması için, yanan çadırı yerinden sökerek yangını kontrol altına aldı. Olayda iki kişi, çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı. Depremzedelerin büyük panik yaşadığı yangında ekiplerin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Selçuk Akyol



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