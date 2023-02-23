Depremzedeler için OSB'den seyyar tuvalet ve duş kabinleri yola çıktı

Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen asrın felaketi olan deprem sonrasında Çaycuma OSB'de bulunan fabrika sahipleri bir araya gelerek depremzedelerin ihtiyacı olan seyyar tuvaletler ile duş kabinleri deprem bölgesine gönderildi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; “Sanayicilerimizin ve emekçi kardeşlerimizin emek destekleriyle yapılan seyyar tuvaletler ve duş kabinleri depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanmaları için afet bölgesine gönderildi. Emeği geçen tüm sanayicilerimize ve emekçilerimize minnettarız” diye ifade ettiler.

Gülcan Çolak

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