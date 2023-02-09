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Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor

Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor
Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen yaklaşık 2 bin depremzede, otellere yerleşmeye başladı.

Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedeler, turizm kenti Antalya'ya gelmeye başladı. Side Antik Kent girişinde Turizm Danışma Bürosu'ndaki kriz merkezine gelen depremzedeler, kalacakları otellere yönlendiriliyor. Kriz merkezine şu ana kadar gelen 2 binin üzerinde depremzedenin otellere yerleştirildiği bildirildi. Kriz merkezinde bazı hayırsever vatandaşların eşofman ve benzeri kıyafetler getirerek depremzedelere dağıttığı gözlendi. 30 kişilik ailesiyle kamyonetleriyle Manavgat'a gelen Ökkeş Güldalı, kendilerine sahip çıkan devlete ve yetkililere teşekkür etti.

 

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