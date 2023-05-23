Depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önce misafir ettiği seçimden hemen sonra ise kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı depremzedeler bu sefer de sözlü saldırıya uğradı. Alkollü bir şekilde depremzedelerin kaldığı oteli gece yarısı basan M.A. (64) ve P.T. (40) otelde kalan depremzedelere hakaretler savurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahsı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan otel işletmecisi Serkan Ateş, “O akşam tekel bayiine sigara almaya gittim. Burada kalan depremzede vatandaşlar telefon açtı hemen buraya geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu yüksek sesle, onu dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi. Götürdüler ondan sonra yargılanmışlar herhalde” dedi.

Halil Dağ



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