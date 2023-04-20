Depremzedeler Ramazan bayramına KYK yurtlarında giriyor

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremlerin ardından evlerini terk eden depremzedelerden bazıları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Bayrama hüzünlü ve buruk şekilde girdiklerini ifade eden depremzedeler, ilk defa evlerinden ayrı bir yerde bayramı geçirdiklerini dile getirdi.

“Bu bayramı buruk geçiriyoruz”

Diyarbakır'da deprem gecesi evlerinin yan tarafındaki binanın hasar alması hasebiyle tedbir maksatlı KYK yurduna yerleştirildiklerini belirten depremzede Yılmaz Yılmış, hep birlikte yaraları saracaklarını söyledi. Yılmış, “Diyarbakır'da bulunan evimizin yan tarafındaki bina ağır hasarlı olduğundan dolayı, hali hazırda Diyarbakır Süleyman Bin Halid KYK Kız Öğrenci Yurdunda konaklamaktayız. Gönül isterdi ki her insan gibi biz de mutlu olabileyseydik. Ama maalesef doğal afetlerin oluşundan dolayı bu bayramı buruk geçiriyoruz. Evimizden ayrı bir yerde bayrama giriyoruz. Bu günleri de zamanla atlatacağız. Yaraları hep birlikte sarıyoruz ve devam da ediyoruz” dedi.

“Hayatım boyunca ilk defa böyle bir deprem gördüm”

49 yaşına kadar böyle bir deprem görmediğini ifade eden Yılmış, “Deprem esnasında yatakta uyurken dolabın sarsıntı sesini duyarken uyanıp hemen dışarı kaçtık. Marmara, Yalova, Elazığ gibi birçok depreme şahitlik ettik. Ama böyle bir depremi hayatım boyunca ilk defa gördüm” ifadelerinde bulundu.

“Çoğu öldü, gitti”

9 Şubat tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldiklerini belirten afetzede Nazif Yıldız, bayramı eş ve dosttan ayrı geçirdiklerini dile getirdi. Yıldız, “9 Şubat tarihinden Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da çok şükür Süleyman Bin Halid KYK Kız Yurduna yerleştik. Bize bu imkanları tanıdıkları için devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Ramazan bayramını maalesef buruk bir şekilde geçiriyoruz. Yanında dostun, kardeşlerin yok. Çoğu öldü, gitti. Arkadaşların bazıları Adıyaman'da bazıları ise farklı şehirlerde. Bayramda gideceğimiz hiçbir yer yok. Sürekli sanki bir boşluktayız. İnşallah zamanla iyi olacağız. İlk defa Diyarbakır'a geliyoruz. Diyarbakır'a gelişimize keşke deprem felaketi neden olmasaydı. Keşke gezmek için gelseydik” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli - Aziz Ulam

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