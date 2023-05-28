Depremzedeler sandık için geri dönüyor: Seçim için yola çıktılar

28 Mayıs pazar günü, Türkiye yeniden sandığa gidiyor. İlk turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde afetzedeler, deprem bölgesindeki memleketlerinde bir kez daha oy kullanacak. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzedeler, sandığa gitmek için valilik tarafından ayarlanan araçlarla yola çıktı. Deprem bölgelerine giden afetzedelerin yol masrafları ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, valilik koordinesinde son 2 günde yaklaşık 300 depremzedenin araçlarla oy kullanacakları illere gönderildiğini ifade ederek, "Geri dönmek isteyen depremzedelerimiz ise gittikleri illerde bulunan AFAD'a başvurdukları takdirde tekrar ilimize transferlerini sağlayacaklar" diye konuştu.

Malatya'ya oy kullanacağını belirten Aziz Duru, "AFAD'ın yardımıyla desteğiyle gidiyoruz. Vatani görev olarak gitmem gerektiğini düşündüğüm için gidiyorum. Bugün gidip sabah oy kullandıktan sonra geri döneceğim" dedi.

Kırıkkale Valiliğinin kendilerine her türlü yardımı yaptığını anlatan Yeşim Balbal, "Hiç sıkıntı yaşamadık burada. 3 aydır mutfağımıza biz bir şey almadık, devletimiz karşıladı. Allah razı olsun devletimizden. Şuanda da oy kullanmak için gidiyoruz Malatya'ya. Konteynerimiz de çıktı o yüzden kendi eşyalarımızı da götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'ya oy kullanmaya gittiğini belirten Aziz Duru, "AFAD'ın yardımıyla desteğiyle gidiyoruz. Vatani görev olarak gitmem gerektiğini düşündüğüm için gidiyorum. Bugün gidip sabah oy kullandıktan sonra geri döneceğim" dedi.

Derya Duru ise, 3 aydır Kırıkkale'de yaşadığını ve devletin de kendilerine iyi baktığını söyledi.

Hasan Ay



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