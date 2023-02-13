Depremzedeler sıcak devlet yurtlarında yaralarını sarıyor

Depremin 8'inci gününde Gaziantep, Hatay ve Adana'dan 200 depremzede, Adana'da KYK yurtlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, yurtlara gelen vatandaşlara ve çocuklara psikolojik destek sağlıyor. Depremzedelerin genellikle uykusuzluk, kaygı ve endişe yaşadığı ifade ediliyor.

Kozan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin, farklı deprem yaşanan illerden yaklaşık 200 kişilik depremzedenin yurda yerleştirildiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, depremin yıkıcı izlerini silerek yaraları sarmak için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu söyledi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Ercan Özdemir, tüm RAM merkezlerinde depremzedeler psikolojik destek verildiğini kaydetti. Özdemir, arıca yurtlarda kalan vatandaşlara da destek verildiğini belirterek, "Yoğunlukla bu travmadan etkilenen çocuklarımızın endişe, kaygı, uyuyamama, beslenme sorununu aşmak için destek oluyoruz" dedi.

Gaziantep'ten yurda gelen depremzede Ayla Kazıcı, “Sanki deprem değil bomba atıldı. Evde bir taraftan bir tarafa atıldık. Çok kötüydü, iki gün ordaydık. Sonra Kozan'a geldik ve yurda sığındık. En azından sıcak ortamdayız. Allah herkesten razı olsun” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Depremde evinde büyük hasar oluşan ve kimsesi olmadığını kaydeden Aynur Sakat ise, "Hiç kimsem yok. Burada Kur'an-ı Kerim okuyorum, dualar ediyorum. Biran önce evime geçmek istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kimsem yok diyordum demek ki varmış” dedi.

Evinde oturma izni olmadığı için dışarıda kalan Çalışkan Ailesi ise, zor günler geçirdiklerini kaydederek, "Yurda eşimle birlikte geldik. Allah razı olsun, devletimize milletimize çok teşekkür ederiz. Aklımız dualarımız diğer depremzedelerde”diye konuştu.

Öte yandan, depremzedelerin konaklaması yurtlardan ayrılarak ailelerinin yanına dönen öğrenciler, odalarına duygu yüklü notlar bıraktılar. Geçmiş olsun mektupları, depremzedelere duygu dolu anlar yaşattı. Depremzede vatandaşlar hüzün ve gözyaşı içinde yakınlarından gelecek güzel haberleri bekliyorlar.

Beril Solmuşgül

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