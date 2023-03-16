Depremzedeler Sivasspor-Fiorentina maçını ücretsiz izledi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedeler, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçını, statta ücretsiz izledi. Maça aileleri ile birlikte gelen depremzede çocuklar ise zaman zaman taraftarların tezahüratlarına eşlik ederek moral buldular.

Oğuzhan Sarzep

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