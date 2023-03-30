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Depremzedelere 15 bin TL bağışladı

Depremzedelere 15 bin TL bağışladı
Depremzedelere 15 bin TL bağışladı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Beciler köyünde oturan İbrahim Dağ, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 15 bin TL bağışladı.

İbrahim Dağ, Simav İlçe Müftülüğüne gelerek biriktirdiği 15 bin TL'yi TDV Simav Şubesi aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye teslim etti.

İbrahim Dağ, yaptığı açıklamada, "Ramazan gününde oradaki din kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermede bir nebze olsun katkıda bulunmanın huzurunu yaşıyorum" dedi.

Mustafa Akçay
 

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