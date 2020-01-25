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Depremzedelere çadır dağıtılmaya başlandı

Depremzedelere çadır dağıtılmaya başlandı
Depremzedelere çadır dağıtılmaya başlandı

Elazığ’da meydana gelen depremde evleri hasar gören Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki vatandaşlara 3 bin adet çadırın dağıtımına başlandı.

Dün gece merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki vatandaşlara AFAD ekipleri tarafından çadır dağıtılmaya başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Doğanyol ilçesine getirilen çadırlar, vatandaşlara dağıtıldı. İlçeye ilk etapta 3 bin çadırın dağıtılacağı, ihtiyaç olduğu takdirde bu sayının daha da artacağı öğrenildi. Çadırlarını alan depremzedeler, getirdikleri traktörlere yükleyerek kuracakları bölgelere götürdü. Çadırların kurulabilmesi için daha önceden kurma eğitimi alan AFAD ekipleri de vatandaşlarla birlikte bölgelere gitti.

Şinasi İnan

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