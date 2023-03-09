Depremzedelere destek olan ekiplerle bir araya geldi

Programda konuşan Rektör Nedim Sözbir, deprem bölgelerindeki çalışmalarıyla insanlara dokunan sağlık ve arama kurtarma ekiplerine hizmetleri için teşekkür etti. Rektör Sözbir, ekiplerin Düzce Üniversitesi'ni onurlandırdıklarını da belirtti.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Zekeriya Hamamcı ise Düzce Üniversitesi ekiplerinin, yakınlarını, ailelerini, sevdiklerini geride bırakıp helalleşerek, bölgede hizmette bulunmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin destekleriyle annesinin cenazesine ulaştıklarını da dile getiren Hamamcı, en zor durumda bile Düzce Üniversitesi'nin kendisinin yanında olduğu için mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve bölge halkının da minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Selçuk Akyol

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