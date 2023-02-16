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Depremzedelere gönderilen anlamlı yazılar

Depremzedelere gönderilen anlamlı yazılar
Depremzedelere gönderilen anlamlı yazılar

Adıyamanlı depremzedelere gönderilen yardımlara iliştirilen birbirinden anlamlı notlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle Türkiye'nin her bölgesinden depremzedelere yardım gönderildi. Vatandaşlar tarafından gönderilen yardımlara birbirinden anlamlı notlar iliştirildi. Depremzedelerin acılarını paylaşan vatandaşlar, sadece yardım göndermek kalmayıp, duygularını döktükleri kağıtları da yardılara iliştirdi.

Notlarında genel olarak depremde yaşanan can kaybına çok üzüldüklerini dile getirdi. Harçlığını gönderen bir çocuk, “Ben harçlığımı çocuklar için gönderiyorum” yazarken, annesinin ördüğü hırka, atkı ve bereyi gönderen başka bir çocuk ise, “Sizler için çok üzülüyorum. Annem sizler için bu hırka, boyunluğu ördü. İnşallah kendinizi yalnız hissetmezsiniz” notunu yazdı.

Ahmet Arslantaş

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