Depremzedelere gönüllü güzellik hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Nurdağı'nda depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, İstanbul Aydın Üniversitesi de depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyor. Üniversitenin Öğrenci Kulüpler Birliği, spor, müzik ve saç bakımı ve güzellik alanında depremzedelere gönüllü hizmet veriyor. Üniversitenin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde tamamen gönüllülerden oluşan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından konteynerde kurulan Güzellik merkezinde kuaförler, depremzedelere ücretsiz tıraş ve cilt bakım hizmeti sunuyor. Gönüllüler tarafından günlük 200 depremzede vatandaşa verilen hizmet bayrama kadar devam edecek.

“Depremzede kadınlarımızın cilt bakımlarını, saç kesimlerini yapmak için buradayız”

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Bölümü Öğretim Üyesi Vildan Bayram, “İstanbul Aydın Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilerimle birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeyiz. Burada büyük bir felaket yaşandı. Biraz olsun onların yaralarını sarmak, onları mutlu etmek için buraya geldik. Bayram üstü buradaki kadınlarımızın cilt bakımlarını saç kesimlerini yapmak için buradayız. Onlarda bize büyük ilgi gösteriyor. Onlarında kendilerini mutlu hissetmek ihtiyacı var. Günlük 80'e yakın kadımızın kuaförlük ihtiyacını karşılıyoruz.

“Ortalama günde kadın ve erken toplam 200'e yakın saç kesimi yapıyoruz”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulüpler Birliği Başkanı Şerif Göral ise “Bizler buraya İstanbul Aydın Üniversitesi olarak geldik. 2 günden beri burada depremzede vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bayrama kadar inşallah buradayız. Bizler buraya öğrenci kulüpler birliği olarak geldik. Her alandan burada arkadaşlarımız var. Spor, müzik, saç bakım ve güzellik alanından arkadaşlarımız var. Günde ortalama, kadın ve erken toplam 200'e yakın saç kesimi yapıyoruz. Bize yoğun ilgi var. Bizler İstanbul Aydın Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiği kadar çok destek veriyoruz. Pandemi zamanında da elimizden gelen desteği verdik. Şu anda deprem bölgesindeyiz. Üniversite olarak sadece İstanbul'da değil dünyanın dört bir yanındayız” diye konuştu.

Lider Olgun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.