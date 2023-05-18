Depremzedelere hakaret eden kadın ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı

Eskişehir'de ikamet eden 41 yaşındaki Ayşegül Didem D. isimli kadın, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin ardından deprem bölgesinde bulunan ve AK Parti'ye oy veren vatandaşları sert sözlerle eleştirdiği videoyu Tiktok hesabında paylaştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şüpheli kadın, dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ayşegül Didem D.'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğine yönelik şikayetler hakkında inceleme başlatıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ayşegül Didem D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli kadın tekrar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ayşegül Didem D., ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut

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