Depremzedelere kan bağışı için birbirleriyle yarıştılar

Zonguldak'ın Alaplı Kapalı Salonu'na kurulan Türk Kızılay Kan Bağış noktasında Alaplılı vatandaşlar kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Deprem bölgelerine kan bağışı yapmak için tek yürek olan vatandaşlar Kapalı salonuna akın etti.

Kan bağışında bulunan başsağlığı dileyen Ahmet Sağlam isimli vatandaş, "Bugün depremzedeler için kan bağışı yapmaya geldim. Deprem çok büyük, etkisi çok büyük. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Umarım yaptığımız yardımlar yerlerine ulaşır. Yakınını, sevdiğini, akrabasını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Burada kısa bir konuşmada bulunan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz sabah saatlerinde sosyal medya aracılığıyla yaptıkları kan bağışı çağrısına Alaplı halkının kayıtsız kalmadığını ifade ederek, " Sosyal medya hesaplarımız üzerinden çağrıda bulunduk. 'Haydi Alaplılar, bugün ihtiyaç duyulan damarlarındaki asil kan' çağrımıza cevap verdiler. Alaplı halkı olarak ihtiyaçlar bakımından depremde mağdur olan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Ertuğrul Yüksel

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