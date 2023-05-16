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Depremzedelere küfür ve hakaret içerikli sözler söyleyen şüpheliye yakalama kararı

Depremzedelere küfür ve hakaret içerikli sözler söyleyen şüpheliye yakalama kararı
Depremzedelere küfür ve hakaret içerikli sözler söyleyen şüpheliye yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaştığı videoda depremzede seçmenlere yönelik küfür ve ağır hakaret içeren sözler söyleyen şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin, 15 Mayıs 2023'de sosyal medyada deprem bölgesinde oy veren depremzede seçmenlere yönelik ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video tespit edildi. Tespit edilen videoda ki şüpheliye yönelik 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verilirken, ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Sema Demir

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