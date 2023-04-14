Depremzedelere verilecek TOKİ konutları hızla yükseliyor

Türkiye'yi yasa boğan depremin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da TOKİ kalıcı konutlar için çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 3 hafta önce çalışmaların başladığı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Projede bir bloğun kaba inşaatı yüzde 75 seviyesine gelirken, diğer bloklar için çalışmalara ise birkaç gün içerisinde başlanacağı öğrenildi.

“Herkes canla, başla çalışıyor”

Çalışmaları yakından takip eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, “Bu şantiyemizde çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Bütün müteahhitlerimiz, işçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 1 yıl dolmadan konutları teslim etmek için canla, başla çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“6 ayda yüzde 90 oranına gelmeyi planlıyoruz”

Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yıkılacak bina ve konut sayısına göre yenilerinin yapılacağını kaydeden Karslıoğlu, “Ceyhan, Şambayadı ve Buruk için ihale süreçleri tamamlandı. Binaların tamamlanma süreleri 1 yıl. Ancak firmalarımız depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek için çok hızlı çalışıyor. 6 ayda yüzde 85-90 oranına gelmeyi planlıyoruz. Burada cansiparane çalışma söz konusu. Gece, gündüz demeden işçiler çalışıyor” diye konuştu.

Öte yandan, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hasar tespit konusunda Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra emek veren herkese teşekkür etti.

Elif Ayşenur Bay



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