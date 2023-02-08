Depremzedelere yardım götürürken kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden 5 çocuk babası Celal Yalçın, gönüllü olarak İstanbul'da deprem bölgesi için toplanan yardım kampanyasına katıldı. Toplanan yardımlar kamyonete yüklendi ve deprem bölgesine ulaştırılması için yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, gece saatlerinde Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Cüneyt K. yaralandı, Celal Yalçın hayatını kaybetti.

Emrah Dursun

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