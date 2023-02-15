Depremzedelere yardım için yapılacak ortak yayının frekansları açıklandı

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek olan ortak yayının frekansları belli oldu.
Kanallarda ortak olarak yayınlanacak yayının frekanslar bilgileri ise şöyle:
"TÜRKSAT 3A 42 East için
Date 15.02.2023
Time 20:00 - 02:00 (Tsi)
Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)
Satellite: Turksat 3A 42 East
Downlink Freq: 10.976 Vertical
Symbol Rate: 5.000
Mod. Type: DVBS-2 8PSK
Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - \%20
Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62
TÜRKSAT 4B 50 EAST için
Date: 15.02.2023
Time: 20:00 - 02:00 (Tsi)
Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)
Satellite: Turksat 4B 50 East
Downlink Freq: 11.026 Horizontal
Symbol Rate: 4.980
Mod. Type: DVBS-2 8PSK
Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - \%20
Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62
15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
Evren Doğru
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