Depremzedelere yardım için yapılacak ortak yayının frekansları açıklandı

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek olan ortak yayının frekansları belli oldu.

Kanallarda ortak olarak yayınlanacak yayının frekanslar bilgileri ise şöyle:

"TÜRKSAT 3A 42 East için

Date 15.02.2023

Time 20:00 - 02:00 (Tsi)

Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)

Satellite: Turksat 3A 42 East

Downlink Freq: 10.976 Vertical

Symbol Rate: 5.000

Mod. Type: DVBS-2 8PSK

Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - \%20

Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62

TÜRKSAT 4B 50 EAST için

Date: 15.02.2023

Time: 20:00 - 02:00 (Tsi)

Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)

Satellite: Turksat 4B 50 East

Downlink Freq: 11.026 Horizontal

Symbol Rate: 4.980

Mod. Type: DVBS-2 8PSK

Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - \%20

Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Evren Doğru



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