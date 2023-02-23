İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremzedeleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Depremzedeleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı
Depremzedeleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Hatay’da depremzede üniversiteye hazırlanan öğrencileri taşıyan otobüs, Adana’da otoyolda kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Depremzedeleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 ARD 047 plakalı otobüs Hatay'da üniversiteye hazırlanan 50 depremzede öğrenci ve 2 öğretmen ile Konya'ya yola çıktı. Otobüs Adana'da otoyolda 33 NH 001 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Merve Genç ile Hanife Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 6 kişi de şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye -Fatih Keçe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.