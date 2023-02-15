İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremzedelerin eşyalarını çalan 7 kişi yakalandı

Depremzedelerin eşyalarını çalan 7 kişi yakalandı
Depremzedelerin eşyalarını çalan 7 kişi yakalandı

Adana’da depremzedelerin eşyalarını çaldığı tespit edilen 1’i kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan depremin ardından özellikle apartmanların boşalmasından sonra önlemlerini artırdı. Bu önlemler çerçevesinde evlerden ve kapalı olan iş yerlerinden para, ziynet eşyası, elektronik eşyası çaldığı öne sürülen 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Polis zanlıları emniyete getirerek ifadelerini aldı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.