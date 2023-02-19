Depremzedelerin üşümemesi için soba seferberliği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize'de başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Rize eski belediye başkanlarından iş adamı Halil Bakırcı kendisine ait olan fabrikada depremzedelerin kış aylarında dışarıda soğuktan ısınmaları için 400 adet sobayı deprem bölgelerine gönderdi. Aynı zamanda Bakırcı, 3 araba ve 10 kişilik ekibi jeneratörlerle beraber Adıyaman iline gönderdi.

Depremzedelerin üşümemeleri için kendi imkanlarıyla soba ürettiklerini söyleyen Halil Bakırcı, “Bizim burada yaptığımız imalatlar soba ve borularıdır. Ülkemizi sarsan bir depremle beraber ne yapabiliriz diye düşününce imalatımız bu tip sobaları yapmaya uygun olduğunu düşündük ve belli bir oranda soba ürettik. Onları da Valiliğimiz kontrolünde gönderiyor. Bugüne kadar da kendi imkanlarımız ve finansımızla 400 soba ürettik. Allah beterinden saklasın diyoruz. Yardım etme günü bugündür. Bizde şartları zorlayarak deprem bölgesine yardım gönderiyoruz. Ayrıca 3 tane ufak arabamı 10 civarında adamımı ve jeneratörleri AFAD'ın koordinesinde Adıyaman ilimize gönderdik. Arkadaşlarımız geri gelecek yeni ekip göndereceğiz. Orada ki çalışma ortamları bizim çok alışık olmadığımız türdedir” ifadelerini kullandı.

Ali Maşalacı

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