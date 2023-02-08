Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı

Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahıs gözaltına aldı. Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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