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Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı

Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı
Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı

İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahıs gözaltına aldı. Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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