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Depremzedenin mahremiyetine saygı gösterin

Depremzedenin mahremiyetine saygı gösterin
Depremzedenin mahremiyetine saygı gösterin

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, afet ve acil durumlar için hazırladığı “Psikolojik İlk Yardım” rehberini bölgeye gönderdi.

Psikolojik danışman ekiplerine sahada kaynak olacak rehberde, tabii afet sonrasında travma yaşayan bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Rehberde dikkat çeken iletişim stratejileri şöyle:
¥ Dürüst ve güvenilir olun. Kişileri yardım almaya zorlamayın, ısrarcı ve rahatsız edici olmayın.
¥Mahremiyete saygı gösterin ve gerekiyorsa hikâyelerini başkalarıyla paylaşmayın.
¥Kişilerin ne yaptıklarını, yapmadıklarını ya da nasıl hissettiklerini yargılamayın. “Böyle hissetmemelisiniz” ya da “Yaşadığınız için şanslı hissetmelisiniz” demeyin.
¥Yardım karşılığında para ya da herhangi bir iyilik istemeyin. Yerine getiremeyeceğiniz sözler ya da yanlış bilgiler vermeyin.

¥ Konuşmak için sessiz bir yer bulmaya ve dışarıdan gelebilecek dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmeye çalışın.
¥ Kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve size anlattıkları kayıp ya da önemli olayları anladığınızı belli edin.
Bilmediğiniz şeyleri uydurmayın. Doğru olmayan sözler ya da güvenceler vermeyin. 
Türkiye Gazetesi 

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