Depremzedenin mahremiyetine saygı gösterin

Psikolojik danışman ekiplerine sahada kaynak olacak rehberde, tabii afet sonrasında travma yaşayan bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Rehberde dikkat çeken iletişim stratejileri şöyle:

¥ Dürüst ve güvenilir olun. Kişileri yardım almaya zorlamayın, ısrarcı ve rahatsız edici olmayın.

¥Mahremiyete saygı gösterin ve gerekiyorsa hikâyelerini başkalarıyla paylaşmayın.

¥Kişilerin ne yaptıklarını, yapmadıklarını ya da nasıl hissettiklerini yargılamayın. “Böyle hissetmemelisiniz” ya da “Yaşadığınız için şanslı hissetmelisiniz” demeyin.

¥Yardım karşılığında para ya da herhangi bir iyilik istemeyin. Yerine getiremeyeceğiniz sözler ya da yanlış bilgiler vermeyin.



¥ Konuşmak için sessiz bir yer bulmaya ve dışarıdan gelebilecek dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmeye çalışın.¥ Kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve size anlattıkları kayıp ya da önemli olayları anladığınızı belli edin.Bilmediğiniz şeyleri uydurmayın. Doğru olmayan sözler ya da güvenceler vermeyin.Türkiye Gazetesi