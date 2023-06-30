Depremzedenin prefabrik evinde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, depremzedeler için Alitaşı Mahallesi Vartana Bölgesinde bulunan prefabrik kette yer alan bir depremzedeye ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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