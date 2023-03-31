Der Klassiker heyecanı Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en çok seyredilen derbilerinden Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesini ekrana taşıyor. Der Klassiker adıyla anılan Bundesliga'nın iki dev kulübü, aralarındaki ezeli rekabetin sonucunu belirlemenin yanı sıra ligin kaderini belirleyecek maça çıkacak. Bundesliga'nın kaderini belirleyecek Der Klassiker heyecanı 1 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Alman derbisi Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Bayern'de hoca değişikliği

Bayern Münih'te iyi bir sezon geçirmesine rağmen hakkında çıkan iddialar ve yönetimle arasında yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz hafta görevine son verilen Julian Nagelsmann'ın yerine tecrübeli teknik adam Thomas Tuchel getirildi. En son Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile birçok başarıya imza atan Tuchel, bir süredir kulüpsüzdü. Daha öncesinde Bundesliga'da Bayern Münih'in ezeli rakibi Borussia Dortmund'un ve Mainz'ın teknik direktörlüğünü yapan Alman teknik adam Tuchel'i, Bayern Münih ile hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir süreç bekliyor.

Der Klassiker'de 135. karşılaşma

1965 yılından bu yana 134 kez karşı karşıya gelen iki kulübün 90'lı yıllardan itibaren aralarında başlayan rekabette Bayern Münih önde. 134 karşılaşmanın 66'sını Bayern Münih kazanırken, 31 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Borussia Dortmund ise ezeli rakibi karşısından yalnızca 5 kez kupayı kaldırabildi.

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