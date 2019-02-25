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Derbi başladı, İstanbul trafiği rahatladı

Derbi başladı, İstanbul trafiği rahatladı
Derbi başladı, İstanbul trafiği rahatladı

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da saatler 21.00'i gösterdiğinde başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle birlikte yollar boşalmaya başladı. Maç saatinde yolların boş olması trafikte olan sürücüleri sevindirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında trafik yüzdesi yüzde 9'a kadar düştü. D-100 karayolu ve yan yolların boş olduğu ve trafiğin açık olduğu görüldü. Trafik uygulamasında İstanbul yeşile boyandı. Trafiğin maç bitimiyle birlikte tekrardan üst düzeylere çıkması bekleniyor.  

Medeni Topaloğlu- Vedat Bayraktar

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