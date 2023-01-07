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Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak

Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde heyecan yarın Kadıköy’de yaşanacak. Derbi, beIN SPORTS’ta 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, yarın saat 19.00'da beIN SPORTS'ta yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

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