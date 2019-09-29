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Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem

Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem
Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem

Galatasaray-Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maçında çeşitli suçlardan toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumunda Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maç sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalarda, 3 şahsa usulsüz seyirci temin etmek, 8 şahsa usulsüz seyirci girişi, 7 şahsa alkollü giriş, 7 şahsa sahaya yabancı madde atmak, 1 şahsa yasak madde satışı (Meşale), 2 şahsa meşale yakmak, 2 şahsa yetkisiz olarak ve değeri üzerinden bilet satışı (Karaborsa), 2 şahsa hakaret etmek olmak üzere toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.

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