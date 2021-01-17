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Derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

Derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum
Derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

İki gündür İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park’ta da devam ediyor.

Derbi öncesi Vodafone Park’ta son durum - Tıkla İzle

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesi ise gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul'da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da hakim durumda. Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise durması bekleniyor.

Zemin için çalışmalar gece boyu sürdü
Derbi saatinde zeminde sıkıntı yaşanmaması için stat görevlileri gece boyu mesai yaptı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği olan Vodafone Park'ta gece boyu zeminin kardan etkilenmemesi için çeşitli işlemler yapıldığı öğrenildi.

Güven Mert Ercan

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