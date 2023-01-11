Derbi sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Olay, 8 Ocak tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Utku isimli vatandaş, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaştığı ve 3-0'lık skorla mağlup olduğu derbi karşılaşması sırasında fenalaştı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sami Utku, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Utku, tedavi altına alındı. 2 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Sami Utku hayatını kaybetti. Utku'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bozkurt ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Utku'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim Şahin Demir

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