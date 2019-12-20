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Derbi sosyal medya da başladı

Derbi sosyal medya da başladı
Derbi sosyal medya da başladı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ezeli rakip sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptılar.

Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi atışmalar sosyal medyada başladı. Ezeli rakipler geçmiş galibiyetlere atıfta bulunulan videolar yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN KADIKÖY MESAJI

Sarı-lacivertli ekibin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'a karşı alınan galibiyetler, atılan gollere yer verildi.

Alex'ten Kezman'a kadar birçok yerli yabancı ismin siyah-beyazlı takımın filelerine gönderdiği gollerden yapılan video, Burası Kadıköy etiketiyle paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ, KORAY'IN GOLÜYLE ATIF YAPTI

Beşiktaş'ın derbi tercihi ise Koray Avcı'nın golü oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 2004-2005 yılında 4-3 kazanılan maçta Koray Avcı'nın attığı galibiyet golünü paylaştı. Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı bu maç, Kadıköy'de kazanılan son galibiyetti.

Koray'ın golü, Kara Kartal'ın resmi Twitter hesabından, The End ifadeleriyle takipçilere sunuldu.

 

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