Derbide gülen taraf Beşiktaş

BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY

MAÇ ANLATIM

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ara pasta Yedlin'in sektirdiği topu ceza alanında önüne alan Teixeira'nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Kerem'in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Cicaldau'nun ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş kalenin sağ alt köşesinden filelere gitti. 0-1

38. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Morutan, Umut Meraş'ı ekarte ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan içeriye çevirmek istediği top, Umut'a da çarparak kaleye yöneldi. Ancak Ersin köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Umut Meraş'ın sol taç çizgisi önünden ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasından gelen Larin, altıpas içinde kalesini terk eden Muslera'dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

45' İkinci yarı başladı

47' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Teixeira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sağ kanattan Rosier'in arka direğe ortasında Yedlin, Larin'den önce son dakikada topu kornere yolladı.

64' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Ghezal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Necip topu arka direğe çevirdi. Arka direkte bomboş durumda olan Larin topu ağlara gönderdi.

80' Penaltı kaçtı! Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

82' Beşiktaş'ta Teixeira yerini Salih Uçan'a bıraktı.

90' MAÇ SONA ERDİ

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ghezzal (Beşiktaş)