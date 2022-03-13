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Derbide hava 1 derece olacak

Derbide hava 1 derece olacak
Derbide hava 1 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 1 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor.

Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.

Oğuzhan Ort
 

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