Derbide hedef ilk gol

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde, son yıllarda oynanan maçlara bakıldığında ilk golü atan takımın kolay kaybetmediği ortaya çıkıyor. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan 27 yılı kapsayan 55 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez sahadan mağlup olarak ayrıldı. Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ilk golü attığı 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 55 lig maçının 8'i karşılıklı atılan gollerle sona erdi. Fenerbahçe, bu müsabakaların 6'sında ilk golü atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanmıştı.

Ozan Buğra Koşar

